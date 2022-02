Detetadas centenas de assinaturas falsas na candidatura do presidente do V. Guimarães

Esta terça-feira ficou marcada pela polémica no V. Guimarães. Tudo porque foram detetadas centenas de assinaturas falsas na candidatura de Miguel Pinto Lisboa, atual presidente do clube.O dirigente máximo dos vimaranenses assumiu o problema e admitiu retirar-se do processo eleitoral, colocando essa decisão "à consideração da Mesa da Assembleia Geral (AG) e restantes candidaturas". Face a esta posição, os lideres das listas reuniram-se.António Miguel Cardoso e Alex Costa remeteram a decisão para a Mesa da AG, que validou a candidatura após eliminar todas as assinaturas suspeitas. Isto porque, ainda assim, a lista mantinha as assinaturas suficientes previstas nos estatutos.