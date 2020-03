Descolagem do FC Porto abortada por três centímetros

O FC Porto desperdiçou este sábado uma soberana oportunidade para descolar do Benfica e aumentar para três pontos a vantagem na Liga, ao consentir um empate a uma bola frente ao Rio Ave. Os dragões viram ainda um golo ser anulado por um fora de jogo de... três centímetros.O empate do Benfica no Bonfim parecia ser um tónico para os jogadores do FC Porto que cedo assumiram as rédeas do jogo. Sérgio Conceição deu a titularidade a Nakajima e o japonês imprimiu velocidade criando desequilíbrios. Um cabeceamento de Sérgio Oliveira obrigou Kieszek a defesa apertada.E até foi com alguma naturalidade que o FC Porto chegou à vantagem pelo central Mbemba. Num canto de Alex Telles, há um desvio de Danilo e Nakajima em cima da linha de fundo assiste para o 1-0.Mas enganou-se quem pensou este era um jogo de favas contadas e que o FC Porto estava lançado para mais uma vitória. Taremi acabou por demonstrar, com um golão, a razão de estar a ser desejado por clubes de maior dimensão. Fez o que quis de Marcano e rematou sem hipóteses para Marchesín.Na etapa complementar, manteve-se a toada ofensiva dos dragões que até marcaram num autogolo de Aderlan, mas o lance foi anulado devido a um fora de jogo de... três centímetros. O Rio Ave nunca deixou de lutar pela vitória e até justificou este empate no Dragão.