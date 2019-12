Desconfiança na seleção portuguesa para o Euro 2020

Até onde vai chegar a seleção portuguesa no Europeu?

Poucos adeptos acreditam que Portugal possa revalidar no Euro 2020 o título de campeão europeu conquistado em 2016. Uma sondagem da Intercampus para oconclui que apenas 8,7% dos portugueses acham que, no próximo ano, a seleção nacional vai vencer o Campeonato da Europa, que se disputa em 12 países diferentes entre 12 de junho e 12 de julho.A desconfiança é comprovada por outro número: mais de metade (51,3%) dos inquiridos consideram que a equipa treinada por Fernando Santos não vai chegar à final da competição, marcada para o Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Praticamente quatro em cada dez pessoas (37,3%) são da opinião que Portugal passa a fase de grupos mas não chega ao jogo decisivo.Outros 14% corroboram o pior cenário possível, aquele em que a Seleção é eliminada na fase de grupos. Este pessimismo pode ser explicado pelo facto de Portugal ir defrontar França e Alemanha, mas falta ainda conhecer o outro adversário, que só será determinado pelo play-off que se joga em março.Por fim, 26,6% dos inquiridos acreditam que a Seleção chega à final, mas será incapaz de repetir o triunfo alcançado em 2016 (na altura frente à França, com o golo do 1-0 a ser marcado por Eder, no prolongamento).Entre os que apostam em nova conquista do Europeu, as mulheres (9,8%) são mais crentes do que os homens (7,6%). O otimismo vai descendo à medida que a idade avança (9,1% na faixa dos 18-34 anos; 8,7% nos 35-54 anos; e 8,6% nos 55 e mais anos) e abunda mais em Lisboa (11%) do que no Norte (7%).

----

FICHA TÉCNICA



Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da seleção nacional. Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental. Amostra É constituída por 606 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional: 290 a homens e 316 a mulheres; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 219 entre os 35 e os 54 anos e 255 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 142 no Centro, 163 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve. Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 12 e 17 de dezembro de 2019. Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4% Taxa de resposta 64,7%