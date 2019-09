Descontos tornam-se fatais e assinam derrota do Benfica B

Um golo de Clóvis, nos descontos, selou este domingo a primeira vitória (1-0) em casa do Leixões na II Liga, frente ao Benfica B que continua sem pontuar fora.Numa primeira parte que só animou nos 10 minutos finais, o guarda-redes Svilar causou os primeiros calafrios ao não segurar um livre de Vítor Bruno (17 minutos) e um cruzamento de Rui Silva (29’), que embateu na trave.Na baliza contrária, Stefanovic (45+1’) evitou o golo 'encarnado' na sequência de um pontapé de canto, em que Morato desviou no primeiro poste, levando a bola a embater em Vítor Bruno antes da intervenção do guarda-redes assegurar o nulo.O Leixões voltou o balneário a mandar no jogo, mas tardando em acertar com as redes, com Júnior Sena (46 e 62 minutos) a testar a atenção de Svilar. O golo da vitória surgiu aos 90+3’, por Clóvis, no segundo poste, após cruzamento de Derick.No Benfica, destaque para a estreia do reforço Morato (18 anos) na equipa B dos encarnados (já tinha jogado a meio da semana na Youth League (equipa de juniores).