As desculpas de Slimani, através das redes sociais, não caíram bem no Sporting e irritaram mesmo o presidente Frederico Varandas, apurou o Correio da Manhã.



O avançado argelino ficou de fora do jogo com o FC Porto da Taça de Portugal (derrota por 1-0) por falta de empenho nos treinos. Um comportamento reincidente (já tinha falhado o Tondela, 3-1).









Ver comentários