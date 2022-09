Desejo a melhor sorte do mundo ao árbitro e ao VAR [dragões queixaram-se da arbitragem no jogo da época passada]. Temos de ser fiéis àquilo que somos como equipa, intensa, agressiva, humilde e com capacidade de sofrimento. Se essa base estiver presente, associado ao talento, temos condições para ganhar”, disse terça-feira Sérgio Conceição, na antevisão do jogo de hoje com o Atlético de Madrid na 1ª jornada do Grupo B.









Ver comentários