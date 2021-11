Jorge Jesus ganha anualmente no Benfica cerca de seis milhões de euros brutos e está em final de contrato, pelo que um eventual despedimento levaria as águias a ter de pagar 3,5 milhões ao técnico de 67 anos.Os recentes maus resultados da equipa, aliados à contestação de alguns jogadores em relação à forma de trabalhar do técnico, têm provocado muita instabilidade na estrutura do futebol profissional.