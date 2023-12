Desperdício e fúria na Luz

Um registo de 36 remates, inúmeras ocasiões flagrantes falhadas, uma exibição fantástica do guarda-redes Ricardo Velho e muita, muita contestação a Roger Schmidt. Assim se resume o empate do Benfica (terceiro consecutivo em todas as provas) em casa, diante do Farense.

Depois do deslize na última jornada, Schmidt e a sua equipa queriam deixar uma outra imagem perante o seu público. Tudo tentaram até ao intervalo, mas a bola teimou em não entrar. Kokçu foi a novidade de um onze sempre superior ao adversário, criando ocasiões claras de golo desde o primeiro lance. João Mário deu início ao festival que foi a exibição de Ricardo Velho. O guarda-redes do Farense foi sempre insuperável neste período. Rafa e Di María que o digam. Quando não era o guardião dos algarvios, eram os postes ou então o desacerto dos jogadores do Benfica, que não encontravam o caminho do golo.

O Farense camuflava as dificuldades defensivas com saídas rápidas para o ataque que deixavam a defesa dos encarnados intranquila. Mattheus Oliveira teve nos pés a melhor chance, mas a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Trubin.

Nada mudou após o descanso. O Benfica queria resolver, mas o desperdício continuava. Num lance fortuito e quando nada o fazia prever, Falcão gelou a Luz. 0-1.

Mexeu Schmidt, mais cedo do que o normal, num momento muito tenso na Luz. Vários adeptos insurgiram-se contra a saída de João Neves e contestaram o alemão, que tentava manter a postura perante os gritos de: "Rua, rua, rua."

Os jogadores do Benfica não sentiram esse momento e continuavam a bater no muro que foi Ricardo Velho. O guarda-redes do Farense só não conseguiu travar o remate de Rafa, que lá conseguiu marcar ao fim de nove remates.

Até final o Benfica carregou, rematou, tentou tudo, mas não chegou à vitória, numa das melhores (pasme-se) exibições da temporada.