Jorge Jesus para evitar uma despesa milionária com o despedimento do treinador e dos seus quatro adjuntos. Sabe o Mais Sport que estão em causa 4,2 milhões de euros.Jorge Jesus ganha 6 milhões de euros brutos por ano. Despedi-lo este mês implicaria pagar os ordenados de janeiro a junho: 3 M €. Cada um dos adjuntos que o técnico trouxe consigo do Flamengo (João de Deus, Tiago Oliveira, Márcio Sampaio e Mário Monteiro) recebe à volta de 600 mil euros brutos por época.