O Estrela da Amadora, clube com grandes tradições na região de Lisboa e cuja equipa de futebol atualmente compete na II Liga, vai ter um aumento acrescido de custos, na ordem dos 150 por cento, para continuar a utilizar o Estádio José Gomes, na Reboleira, até final da temporada. A decisão foi tomada na noite da passada segunda-feira, no decorrer de uma assembleia de credores.





O estádio de futebol, onde também se situam as instalações da SAD foi colocado à venda em leilão em 2019 para abater parte das dívidas do Clube de Futebol Estrela da Amadora, que foi declarado insolvente em 2011, com dívidas acumuladas na ordem dos 36 milhões de euros.