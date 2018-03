Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desportivo das Aves-Vitória de Setúbal começa com uma hora de atraso

Fortes chuvadas alagaram o relvado do Estádio do CD Aves esta quinta-feira.

Por Lusa | 21:03

O início do jogo Desportivo das Aves-Vitória de Setúbal, da 28.ª jornada da I Liga de futebol foi remarcado para as 21h00, depois do árbitro ter verificado que a bola rola no relvado.



Segundo o diretor de comunicação do clube da casa, o jogo foi adiado para as 21h00, de forma a permitir que as marcações do relvado sejam reforçadas.



Alvo de fortes chuvadas a partir das 19h30, o relvado ficou alagado quase na totalidade, acabando o árbitro Tiago Martins, depois de uma primeira análise ao terreno de jogo, onde se verificou que a bola não rolava, por adiar o início do jogo 30 minutos.



Ambas as equipas estão agora no relvado em exercícios de aquecimento.



A partida, que marca o arranque da 28.ª jornada da I Liga, estava inicialmente prevista para as 20h00.