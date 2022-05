O Desp. Chaves está, três anos depois, de regresso à Liga. Os flavienses perderam este domingo em Moreira de Cónegos (1-0), mas o triunfo por 2-0 na 1ª mão revelou-se decisivo. Ao invés, oito anos depois, o Moreirense foi despromovido à II Liga.









Como se previa, o jogo foi muito competitivo, e logo aos 4' Paulo Vítor negou o golo a Rafael Martins. O Chaves respondeu três minutos depois, com Alexsandro a obrigar Kewin a aplicar-se. Mais ofensivo, como lhe competia, o Moreirense encurtou distâncias aos 25’, com Paulinho a concluir no 1-0 uma boa jogada entre Yan Matheus e Rafael Martins. Antes do intervalo, Kewin e Artur Jorge evitaram o golo flaviense que poderia praticamente sentenciar o play-off.

Na 2ª parte, o jogo perdeu qualidade (houve muitas paragens), mas aos 68’ o Chaves voltou a ameaçar, com Patrick a falhar de forma clamorosa. Sá Pinto arriscou tudo, juntando André Luís a Rafael Martins e até o central Steven Vitória entrou para o ataque. Nos descontos, Paulo Vítor negou o 2-0 precisamente a Steven.



sp. covilhã vence Alverca e mantém-se

O Sp . Covilhã venceu o Alverca (2-0), em casa, e garantiu a permanência na II Liga. Dini (1’) e Rui Gomes (29’) fizeram os golos no jogo do play-off de permanência. Na primeira mão tinha-se registado um nulo no marcador.