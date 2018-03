Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despromoção: Luta intensa lá pelo fundo

Seis equipas separadas por apenas três pontos. As jornadas finais do campeonato prometem emoções fortes.

Por Mário Pereira | 11:00

A luta pela fuga aos últimos lugares da classificação, aqueles que no final do campeonato empurram os dois últimos da tabela para a despromoção à II Liga, promete nesta época ser uma das mais abertas dos último anos.



Basta uma breve olhadela ao quadro inserido à direita deste texto para perceber o grau de competitividade que existe entre as equipas lá de baixo. A partir do 13º lugar há uma diferença de somente três pontos até ao último. Sendo que cabem aí seis equipas. Ora como se sabe, três pontos equivalem a uma vitória, pelo que basta um jogo a cada uma destas equipas para tudo se alterar.



Faltam dez jornadas para o final do campeonato pelo que cada equipa tem 30 pontos para ganhar. Dito desta forma parece muito. Mas a prática diz que não será assim que as coisas vão acontecer. Para cada uma destas seis equipas, cada ponto será uma pepita de ouro, um grão de esperança. Na época passada, o último classificado - o Nacional - fez 21 pontos. Magro pecúlio, tendo em conta que nesta época a equipa com memos pontos, o Moreirense, tem 19. Mas acima dos madeirenses, o Arouca, a outra equipa a descer à II Liga, fez 32 pontos na temporada transata. Um referencial para quem está agora a lutar pela fuga aos últimos lugares.



Acima deste ‘grupo dos seis’, composto por Desp. Aves, Paços de Ferreira, V. Setúbal, Estoril e Moreirense, está o Tondela, com 25 pontos, na 12ª posição. Longe, como se vê, de estar a salvo. Mas só uma ponta final catastrófica atiraria os beirões para o escalão inferior. Mais acima, com 27 pontos, Belenenses e Portimonense já não deverão ter a continuidade no escalão principal em risco, ainda que tenham de continuar a pontuar.



Faltam dez jornadas. A cada jornada que passa a boca do aspirador suga com mais força.