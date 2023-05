Detido adepto que agrediu guarda-redes do União de Lamas em Ovar

A PSP deteve um adepto suspeito de ter invadido o relvado do estádio da Ovarense, durante o jogo de futebol com o União de Lamas, no domingo, e pontapeado o guarda-redes da equipa visitante , informou esta segunda-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito, de 23 anos, foi detido por invasão da área do espetáculo desportivo.

O caso ocorreu no Parque Desportivo Marques da Silva, em Ovar, no distrito de Aveiro, durante o jogo de futebol entre as equipas da Associação Desportiva (AD) Ovarense e do União de Lamas, para o apuramento do 1.º classificado do Campeonato SABSEG, da Associação de Futebol de Aveiro.

Segundo a Polícia, o adepto terá entrado no terreno do jogo e pontapeado o guarda-redes da União de Lamas, tendo de imediato fugido para a bancada, local onde foi intercetado pelos polícias que se encontravam ali de serviço.

"O atleta foi transportado para o Hospital onde ficou em observações e cerca das 18h35 foi dado por terminado o jogo", refere a mesma nota.

Na rede social Facebook foram partilhados vários vídeos que mostram o momento em que o guarda-redes Nuno Dias é agredido com um pontapé por adepto com uma camisola da Ovarense.

O clube vareiro já repudiou de "forma veemente" os acontecimentos que ocorreram numa altura em que a equipa da casa estava a ganhar por 1-0.

"Tratou-se de um ato isolado, triste e que em nada é condizente com os valores instituídos na Associação Desportiva Ovarense", escreveu o clube num comunicado publicado na sua página na rede Facebook.

A Ovarense refere ainda que o jogo foi suspenso aos 48 minutos da primeira parte, perante a recusa do União de Lamas em retomar o jogo, mas rejeitou que houvesse falta de condições de segurança, lembrando que existia no local um efetivo policial de quase 30 elementos.