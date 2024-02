Detido suspeito de venda irregular de bilhetes nas imediações do estádio do FC Porto

Um homem de 33 anos foi detido, na quarta-feira, no Porto, nas imediações do Estado do Dragão, por suspeita de venda irregular de títulos de ingresso para espetáculo desportivo, tendo sido apreendidos 11 bilhetes, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PSP refere que a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de prevenção criminal e de fiscalização de venda irregular bilhetes e que foram ainda apreendidos 370 euros em dinheiro.

Na quarta-feira, o FC Porto defrontou e venceu os ingleses do Arsenal (1-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.