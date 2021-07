Dezembro recheado com dois clássicos. Veja o calendário da Liga

O sorteio do calendário para a época 2021/2022 ditou esta quinta-feira que o mês de dezembro vai ter dois clássicos do futebol nacional. Na 13ª jornada, há dérbi no Estádio da Luz, entre o Benfica e o Sporting, enquanto que entre o Natal e o Ano Novo (16ª ronda) as águias deslocam-se ao Estádio do Dragão para medir forças com o FC Porto. Isto significa, tal como na época passada, que na penúltima jornada da I Liga há clássico, em casa dos encarnados.A bola começa a rolar a 8 de agosto, com Benfica e Sp. Braga a jogarem fora, frente a Moreirense e Marítimo, respetivamente. Já dragões e leões iniciam a nova época em casa, com Belenenses SAD e Vizela.O primeiro clássico está agendado para o fim de semana de 12 de setembro (5ª jornada), com o campeão nacional Sporting a receber o FC Porto.Na gala desta quinta-feira, Rúben Amorim foi distinguido com o prémio de melhor treinador de 2020/21 e traçou os objetivos para a nova temporada. "O Sporting não se pode desviar do caminho que traçou. Um título não pode mudar o que queremos fazer. Ainda temos distâncias para encurtar para os rivais e, por isso, é óbvio que... vamos tentar! No ano passado acreditávamos, este ano sabemos que é possível. É jogo a jogo, mas com olhos nos títulos, a começar pela Supertaça", referiu.A chave do sorteio foi escolhida por Paulo Futre, ex-internacional português, que também fez questão de deixar um apelo: "Pedrinho [para Pedro Proença]... Governo, Presidente da República, o nosso mundo precisa de ter público nos estádios. Já vimos noutros países, precisamos todos. O povo português precisa."A Liga Portugal anunciou que o processo de vacinação de todos os jogadores profissionais começa esta sexta-feira, sendo que os que estiverem envolvidos nas competições europeias têm prioridade. O processo integra a campanha ‘Tu estás em jogo: Vacina-te!’ para sensibilizar os mais jovens a vacinarem-se contra a Covid-19.