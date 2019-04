Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos da Juventus detidos por distúrbios antes de jogo em Amesterdão

Partida entre equipa italiana e Ajax iniciou-se às 20h00.

Por Lusa | 20:36

A polícia holandesa deteve esta quarta-feira dezenas de adeptos da Juventus por distúrbios numa estação de metro em Amesterdão e posse de objetos perigosos, antes do jogo entre os italianos e o Ajax, da Liga dos Campeões de futebol.



Os adeptos, que circulavam na estação de Weesperplein, naquela cidade holandesa, tinham em sua posse bastões extensíveis e martelos.



De acordo com a cadeia de televisão holandesa NOS, os adeptos da Juventus estão alojados perto do estádio que vai acolher o encontro, a Johan Cruyff Arena, e circulavam naquela zona, transportando material ilegal.



Os agentes da polícia italiana que viajaram para Amesterdão e que estão a apoiar a polícia de Amesterdão reconheceram mesmo algumas das pessoas detidas, as quais têm antecedentes por distúrbios semelhantes.



A partida entre Ajax e Juventus, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, iniciou-se às 20h00, em Amesterdão.