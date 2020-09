DGS chumba proposta da Liga de Clubes para público no jogo entre Sp. Braga e Valladolid

A Direção-Geral da Saúde chumbou esta quarta-feira uma proposta da Liga de Clubes para a presença de público no jogo de preparação entre o Sp. Braga e os espanhóis do Valladolid, no sábado.

Perguntas CM 3 de Setembro de 2020 Futebol: Espectadores devem voltar aos estádios? SIM NÃO Votar

Os bracarenses elaboraram um detalhado plano de contingência que a Liga de Clubes fez seguir para a Direção-Geral da Saúde (DGS), com conhecimento à Federação Portuguesa de Futebol, e estavam esperançados de que conseguiriam luz verde da autoridade sanitária no sentido de levarem a cabo um projeto-piloto no futebol português.



A resposta foi negativa. Os arsenalistas, sabe o CM, não contavam com o desfecho e estão "indignados", considerando que "o futebol é discriminado", segundo afirmação de fonte próxima do clube. O CM tentou falar com o presidente do Sp. Braga, mas António Salvador não atendeu o telefone.

O CM, que acedeu ao documento, sabe que o Sp. Braga se tinha preparado para as exigências de um importante teste para o futebol português. Os diferentes departamentos do clube tinham, em conjunto com as autoridades de saúde e o Comando Distrital de Braga da PSP, realizado um aturado trabalho para, sábado, num estádio com capacidade para 30 mil espectadores, acolherem, no máximo, nove mil espectadores, menos de um terço da lotação.

Segundo o documento, nas zonas técnicas podiam estar um máximo de 185 pessoas. Todos os espaços e acessos às bancadas seriam higienizados, em zonas de eventuais filas seria salvaguardado o distanciamento físico e a temperatura dos adeptos seria controlada nos portões.

O V. Guimarães também solicitou à DGS autorização para acolher público no Estádio Afonso Henriques nos jogos particulares com o Moreirense (dia 9 de setembro) e Gil Vicente (três dias depois).