DGS fala sobre Belenenses SAD-Benfica e diz que "não se pronuncia sobre a realização de jogos"

A Direção-Geral da Saúde reagiu este domingo à polémica partida entre o Benfica e o Belenses SAD no Jamor referindo que "não se prenuncia sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto".



Em comunicado, a DGS considera que "compete à Autoridade de Saúde local" a investigação de casos de Covid-19. A DGS refere também que a investigação dos casos do vírus é realizada através de um inquérito, que inclui "o rastreio de contactos dos casos, sendo feita uma avaliação e estratificação de risco dos mesmos".



Os casos identificados de Covid-19 e os contactos de risco são colocados em isolamento, segundo as normas da DGS.