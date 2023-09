Di María está a recuperar bem de uma contusão e é opção para Roger Schmidt no clássico de sexta-feira com o FC Porto na Luz, sendo David Neres o sacrificado para a entrada no onze do argentino, apurou o Correio da Manhã.



A viver um bom momento de forma, David Neres aproveitou a lesão de Di María para brilhar no triunfo do Benfica com o Portimonense (3-1) no Algarve.









