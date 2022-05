Dia 'D' para decisões nos últimos lugares da Primeira Liga

Cenários de ida ao play-off para os últimos classificados da Primeira Liga

Dia ‘D’ de decisão para Tondela, Moreirense e Belenenses SAD na última jornada, que ainda dá esperança a uma das equipas de continuar na Liga. E nem isso é certo, pois o antepenúltimo só tem direito a disputar o play-off de manutenção com o 3ª classificado da II Liga - os últimos dois descem automaticamente."O foco é ganhar os três pontos (...) porque isso permite-nos continuar a depender de nós", disse esta sexta-feira Nuno Campos, técnico do Tondela que este sábado recebe o Boavista.Já Sá Pinto, treinador do Moreirense, assume que a descida seria uma "injustiça": "A sorte não pode ser tão madrasta. Somos uma equipa de primeira e não de segunda.""Vencer e esperar uma ajuda divina, para que os nossos adversários [Tondela e Moreirense] não façam o trabalho deles e que o Boavista e o Vizela nos dêem uma ajuda", salientou Franclim Carvalho, que orienta o último, o Belenenses SAD.