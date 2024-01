Koba Koindredi é esta quarta-feira anunciado como reforço do Sporting para as próximas cinco épocas e meia.



O Estoril acionou esta terça-feira a opção de compra junto do Valência (por três milhões de euros) para garantir os 90% do passe do médio nascido no Jibuti, mas com nacionalidade francesa. Com os direitos desportivos e económicos do médio na mão, os estorilistas chegaram rapidamente a acordo com os leões por quatro milhões de euros.









