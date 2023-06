Diana Silva diz que a seleção está "cada vez mais preparada" para o Mundial Feminino de Futebol

A avançada internacional portuguesa Diana Silva está a contar os dias para chegar ao Mundial feminino de futebol, na Austrália e Nova Zelândia, e garante que a equipa está "cada vez mais preparada".

"Estamos entusiasmadas pelo que aí vem, a treinar bem. Estamos motivadas e empenhadas. A equipa está muito entusiasmada e a ansiedade talvez chegue mais perto dos jogos", anteviu a jogadora do Sporting aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Diana Silva confessou que, ao jogar na frente de ataque, sente a responsabilidade de marcar golos e espera não defraudar as expetativas.

"Nós, avançadas, temos sempre a responsabilidade de fazer golos. Temos cumprido até agora e esperamos continuar a fazê-lo no Mundial", afirmou a jogadora de 28 anos, assumindo que chegar ao Mundial é um ponto alto na carreira: "É a melhor competição do mundo. Somos umas felizardas por poder estar presentes no Mundial".

A internacional lusa deixou aos adeptos o repto para que acompanhem os jogos da seleção nacional no Mundial e acredita que a sua energia pode sentir-se do outro lado do mundo.

"Esperamos que nos acompanhem porque é sempre importante ter o apoio dos adeptos. É difícil por causa dos horários, mas esperamos que façam esse esforço por nós", concluiu a jogadora.

A seleção feminina de futebol portuguesa, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até dia 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.

Antes dessa data, a equipa nacional fará dois jogos de preparação, o primeiro frente à Inglaterra, em 01 de julho, e o segundo diante da Ucrânia, em 07 de julho.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente aos Países Baixos, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname, em 27 de julho, e o jogo com os Estados Unidos em 01 de agosto.

O Mundial2023 feminino realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.