Díaz e Uribe fora do Mundial do Qatar2022

O colombiano Luis Díaz junta-se ao egípcio Mohamed Salah e ao sueco Zlatan Ibrahimovic no lote de estrelas que vão ver o Mundial do Qatar pela televisão.









Os ‘cafeteros’ (portista Uribe não saiu do banco) até venceram a Venezuela (1-0 com golo de James) na última jornada da fase de apuramento sul-americano. Mas o triunfo do Peru retirou a possibilidade dos colombianos disputarem a última vaga do Mundial com o quinto classificado da zona asiática.

A imprensa local não poupou nas críticas à sua seleção e também não esqueceu Carlos Queiroz, que orientou a equipa na fase inicial do apuramento. “A seleção da Colômbia descansa na paz da eliminação. O presidente da Federação, os ‘vices’, o selecionador Reinaldo Rivera e restante equipa técnica, o anterior selecionador, Carlos Queiroz e respetivo corpo técnico, e os 42 futebolistas que jogaram a qualificação para o Mundial do Qatar convidam os adeptos para o velório e exéquias mundiais que se realizam em todo o país”, lê-se no ‘ obituário’ do jornal ‘El Tiempo’ que termina a publicação com um pedido: “Por favor, não enviem flores.”





O Brasil venceu a fase de qualificação sul-americana com recorde de pontos (45). Na madrugada desta quarta-feira bateu 4-0 a Bolívia, em La Paz.