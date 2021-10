Ugarte brilhou no triunfo do Sporting sobre o Famalicão (2-1) para a Taça da Liga, mas por detrás do sucesso estão as dicas de Coates, que permitiram uma adaptação e um crescimento sólido do médio contratado aos famalicenses por 6,5 milhões de euros.O uruguaio, de 20 anos, chegou a Alvalade a pedido de Rúben Amorim, mas ficou tapado por Palhinha, Matheus Nunes e Daniel Bragança.