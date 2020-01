Diego à Maradona até meteu Mehdi

Diego como Maradona. O número 10 do Rio Ave fez jus ao nome e ao número da camisola no lance que o próprio finalizou para o golo inicial da vitória do Rio Ave sobre o Boavista. Como se não bastasse, ainda fez a assistência para o segundo, assinado pelo iraniano Mehdi Taremi.O justo triunfo dos homens de Carvalhal até demorou a ser desenhado. Os primeiros 30 minutos foram de equilíbrio e, a bem da verdade, de desinspiração geral, sem lances dignos de registo nestas linhas.Até que da lâmpada saiu o génio de Diego Lopes - com três ou quatro fintas de corpo, deixou dois adversários pelo chão e disparou um remate indefensável para Helton Leite. Rede a abanar e vénias para o brasileiro, que não ficaria por aí.Do futebol à moda antiga, passou-se para o da atualidade, com o VAR a ser chamado. Nuno Santos marcou em cima do minuto 45 e o golo foi anulado pelo auxiliar. O lance deixou muitas dúvidas até à sentença das linhas - tudo bem decidido, por 11 centímetros.Estava tudo a pensar no intervalo, mas Diego Lopes não desistiu de uma bola na linha de fundo e encontrou Taremi na área - o iraniano agradeceu e voltou a mostrar a qualidade que já todos lhe reconhecem, com o 9º golo da época. 0-2, tudo resolvido. Até porque a segunda parte foi de pouca história, o Boavista de Daniel Ramos não conseguiu reagir e continua a cair na classificação (é 12º no campeonato). Já Carlos Carvalhal fecha a primeira volta a quatro pontos dos lugares europeus.