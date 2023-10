Eric Dier, defesa-central inglês de 29 anos, poderá regressar ao Sporting, clube onde fez a sua formação. A informação é avançada pelo britânico ‘The Times’, que além de revelar a intenção do emblema de Alvalade, adianta detalhes. Desde logo, refere que a vontade dos responsáveis do Sporting é contratar no próximo verão, altura em que o jogador termina contrato com o Tottenham. Seria, portanto, uma transferência a custo zero. Contudo, não está descartada a possibilidade de antecipar a contratação já em janeiro, no mercado de inverno. Neste caso, mediante uma contrapartida financeira de baixo valor, tendo em conta que a partir dessa altura o jogador fica livre para assinar por outros clubes.









Eric Dier, internacional pela seleção inglesa em 49 ocasiões, não entra nas opções do treinador australiano Ange Postecoglu, que rendeu na função Antonio Conte. Nesta época não conta com qualquer minuto de competição em jogos oficiais e apenas foi suplente não utilizado em três jogos. Saiu do Sporting em 2014/15, precisamente rumo ao Tottenham.