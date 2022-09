A vitória frente ao Gil Vicente (2-0) deu boas indicações a Sérgio Conceição que deve manter o onze para o encontro de estreia da Champions, na quarta-feira em Madrid, com o Atlético. A única dúvida passa pelo companheiro de Taremi no ataque: Evanilson ou Toni Martínez.O espanhol foi titular no encontro em Barcelos e teve nota positiva (viu dois golos anulados por fora de jogo).