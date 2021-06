A Dinamarca goleou esta segunda-feira a Rússia, por 4-1, e garantiu o apuramento para os oitavos, em que vai defrontar o País de Gales.Os dinamarqueses, ainda a recuperarem do episódio dramático com Eriksen, partiram para a última jornada do grupo com zero pontos. Mas a goleada aos russos e a derrota da Finlândia com a Bélgica permitiram uma noite de sonho e o apuramento direto para a fase seguinte.