O Dínamo Kiev vai ser o adversário do Benfica no playoff da Liga dos Campeões. Esta noite, na Áustria, os ucranianos tiveram de ir ao prolongamento para superar o Sturm Graz, mas com maior ou menor dificuldade confirmaram que são bem superiores a estes austríacos.



Os duelos com o Benfica estão marcados para as próximas duas semanas, primeiro na Polónia (casa emprestada do Dínamo) e depois na Luz.

