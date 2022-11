Diogo Costa renovou esta quinta-feira o contrato com o FC Porto até 2027 (mais um ano em relação ao vínculo anterior) e viu a cláusula de rescisão aumentar de 60 para 75 milhões de euros, uma forma de os dragões se protegerem do assédio dos gigantes europeus.



O guarda-redes, de 23 anos, tem sido um dos esteios da equipa e um dos responsáveis pelo sucesso europeu do FC Porto, tendo defendido três grandes penalidades na presente edição da Champions.









