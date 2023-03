Diogo Costa e Pepe continuam a ser as principais dores de cabeça para o técnico Sérgio Conceição, que esta terça-feira dá início à preparação do jogo com o Portimonense, no domingo.



O guarda-redes e o defesa-central do FC Porto estão a contas com problemas musculares e têm-se limitado a realizar tratamento.









Ver comentários