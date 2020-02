Diogo Gonçalves regressa ao Benfica

Diogo Gonçalves vai regressar ao Benfica em junho. O extremo de 23 anos vai participar no estágio de pré-temporada, no qual irá trabalhar pela primeira vez com Bruno Lage. Se confirmar a boa impressão junto do treinador das águias, assegura um lugar no plantel para 2020/21.

Ao que o Correio Sport apurou, a decisão de integrar o jogador foi tomada após as meias-finais da Taça de Portugal, em que as águias afastaram o Famalicão, clube a que Diogo Gonçalves está emprestado até ao final da época.

O internacional português pelas camadas jovens foi um dos principais quebra-cabeças da equipa minhota nos dois jogos frente ao Benfica, mostrando capacidade de desequilibrar no um para um, sem perder o sentido coletivo (duas assistências para golo).

Diogo Gonçalves teve a primeira oportunidade na equipa principal das águias em 2017/18, com Rui Vitória. Fez 13 jogos, sete deles a titular, mas, após um início fulgurante, perdeu espaço ao longo da temporada.

Nos corredores da Luz, o ex-técnico foi criticado pela integração apressada da promessa formada no Seixal. Essa foi a razão apontada para não se ter imposto, mas o clube nunca deixou de acreditar nas suas capacidades. Daí que não tenha sido incluída cláusula de compra nos empréstimos a Nottingham Forest (10 jogos em 2018/19) e Famalicão (2 golos em 21 jogos).

