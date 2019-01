Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Jota brilhante faz 'hat-trick' e iguala Cristiano Ronaldo

Três golos na vitória do Wolves sobre o Leicester por 4-3.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:51

Diogo Jota marcou este sábado três golos na vitória do Wolverhampton sobre o Leicester por 4-3, num jogo de emoção até ao final. O avançado tornou-se assim no segundo jogador português a fazer um hattrick na Liga inglesa, depois de Cristiano Ronaldo em 2008.



Ao intervalo, o Wolves vencia por 2-0 com golos de Jota (4’) e Bennett (12’), e duas assistências de João Moutinho. Na segunda parte o Leicester empatou através de Gray (47’) e um autogolo de Coady (51’).



A equipa treinada por Nuno Espírito Santo voltou à carga e Diogo Jota bisou (64’). O Leicester ainda empatou por Morgan (87’), mas Jota fez o hattrick (90+3’), depois de assistência de Raúl Jiménez, avançado mexicano emprestado pelo Benfica.



Nos outros jogos deste sábado, destaque para o líder Liverpool, que esteve a perder por 1-0, mas conseguiu vencer em casa o Crystal Palace por 4-3