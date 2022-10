Diogo Jota, avançado do Liverpool, está em risco de falhar o Mundial. O avançado saiu de maca nos instantes finais do Liverpool-Man. City (vitória da equipa de Jürgen Klopp por 1-0). Segundo a imprensa inglesa, o português terá sofrido um problema grave no gémeo da perna direita e as próximas horas serão decisivas para compreender a gravidade da sua lesão.









Pepe, Nuno Mendes e Danilo também estão lesionados, mas deverão recuperar a tempo do Mundial - Portugal estreia-se a 24 de novembro diante do Gana . Certa é a ausência de Pedro Neto. O extremo do Wolverhampton vai ser operado ao tornozelo esquerdo.