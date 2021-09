Diogo Jota espera jogo "extremamente difícil" no regresso ao Estádio do Dragão

O futebolista português Diogo Jota, do Liverpool, afirmou, esta segunda-feira, que o encontro com o FC Porto "vai ser extremamente difícil" e que os 'reds' estão "impedidos de relaxar" apesar das duas últimas goleadas no Dragão.

"Esses dois resultados não foram bons para o FC Porto e não mostraram o verdadeiro valor da equipa. No Estádio do Dragão, nunca é fácil jogar e, se relaxarmos, vamos ter problemas de certeza", afirmou Diogo Jota.

O avançado português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que decorreu de forma virtual, através da internet, no centro de estágios do clube, em Inglaterra.