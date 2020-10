Diogo Queirós deixa FC Porto e assina três anos com o Famalicão

O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira a contratação do defesa central Diogo Queirós, que chega proveniente do FC Porto, emblema no qual se formou.

O internacional sub-21 por Portugal, de 21 anos, rubricou um vínculo válido por três temporadas.

"Abre-se uma nova fase na minha carreira e sinto-me muito entusiasmado por iniciar o meu percurso no Famalicão. É um clube muito dinâmico e apostado em ganhar uma posição de destaque no futebol português", referiu Diogo Queirós, citado pelo sítio dos famalicenses.

Na última época, o jovem central esteve cedido pelo FC Porto aos belgas do Mouscron.