Diogo Viana assina por duas épocas pelo Sporting de Braga

Diogo Viana, ex-Belenenses, assinou contrato por duas temporadas com Sporting de Braga, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.Formado no Sporting, Diogo Viana alinhou nas últimas duas épocas e meia no Belenenses e passou ainda por FC Porto, Venlo (Holanda), Desportivo das Aves, Penafiel, Gil Vicente, Litex Lovech e CSKA Sofia (ambos da Bulgária).O jogador, de 29 anos, disse ao sítio oficial do clube estar "muito contente" por ter chegado ao Sporting de Braga, "um grande do futebol português e só isso motiva qualquer jogador"."Sou mais um com quem o mister pode contar. Espero que possamos conquistar títulos este ano. É um objetivo de todo o grupo. Acho que posso acrescentar garra, vontade de ganhar e disponibilidade para o jogo, são essas as minhas principais qualidades", frisou.O jogador, que tanto pode jogar a extremo como a lateral direito, disse que este é um momento distinto no seu percurso: "aos 29 anos, chegar a um grande português, com a esperança de ganhar títulos. Dar tudo por esta cidade, por estes adeptos e por este clube é um ponto muito alto na minha carreira", concluiu.