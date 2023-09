Diomande fez soar o alarme em Alvalade quando saiu com queixas na perna direita do jogo com o Rio Ave (triunfo leonino por 2-0) e está em dúvida para o embate com o Farense no sábado (20h30) no Algarve.



O defesa-central, de 19 anos, esteve esta terça-feira na Academia de Alcochete a realizar treino de recuperação com os restantes jogadores, mas só hoje (dia de folga para o plantel) vai realizar os exames médicos adicionais para aferir a profundidade da lesão contraída no jogo com os vila-condenses.









Ver comentários