Direção de Rui Costa no Benfica quer parceiro estratégico

A direção dos encarnados não afasta a hipótese de arranjar um parceiro estratégico, de preferência estrangeiro e com capitais próprios, capaz de investimentos avultados e de dar projeção internacional à marca Benfica. Para já, a situação não pode ser equacionada: a direção entende que não está legitimada por eleições. Após o processo eleitoral, tudo pode mudar e a SAD poderá negociar com um parceiro estratégico que queira comprar os 23,1% das ações que pertencem a José António dos Santos. O Benfica não quer que o empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’ - que ia vender 25% da SAD a Textor comprando a posição de Luís Filipe Vieira ou ações dispersas em Bolsa - continue a ser o maior acionista individual, quando está cercado pela Justiça.Para os responsáveis das águias, também não está liminarmente rejeitada a possibilidade de negociar com John Textor, o parceiro arranjado por Vieira e pelo amigo. O empresário norte-americano continua a manifestar interesse no negócio, mas só após as eleições é que a questão será colocada.