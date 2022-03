O português Tiago Craveiro vai rumar à UEFA, após 10 anos como diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), informou este sábado o organismo nacional.

"A FPF vem informar que o seu diretor-geral, Tiago Craveiro, decidiu aceitar um novo desafio profissional e deixará o exercício do cargo no dia 31 de março de 2022", deu conta a FPF.

No mesmo comunicado, o presidente da UEFA assumiu estar "confiante que Tiago Craveiro será um trunfo essencial para os assuntos estratégicos da UEFA, no presente e no futuro".