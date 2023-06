Francisco J. Marques e Diogo Faria devem ficar a saber esta segunda-feira se têm efetivamente a sua liberdade em risco. Os dois diretores ligados ao FC Porto - o primeiro tem o pelouro da comunicação do clube e o segundo trata dos conteúdos do Porto Canal - arriscam pena de prisão pelos crimes de que são acusados devido à divulgação de emails do Benfica.









A sentença do julgamento em primeira instância deveria ter sido conhecida a 27 de março, mas nesse dia os juízes comunicaram um agravamento de alguns dos crimes. A segunda data prevista (12 de maio) também não foi cumprida, com a leitura da sentença a ser adiada para esta segunda-feira.

Diogo Faria é acusado de três crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações agravados em coautoria com Francisco J. Marques. Cada um destes crimes é punido com pena de prisão até um ano e quatro meses. Ambos respondem, igualmente, por um crime de ofensa à pessoa coletiva. O diretor de comunicação do FC Porto é ainda acusado de outros três crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações.





O Ministério Público pediu a condenação dos dois diretores, deixando de fora Júlio Magalhães, o terceiro arguido no caso, que era o diretor do Porto Canal à data da divulgação dos emails do Benfica.