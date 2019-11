Dirigente do clube Vasco da Gama agride Gabigol

Foi um dérbi de cortar a respiração aquele que, esta quinta-feira, colocou Flamengo e Vasco da Gama frente a frente, no Maracanã.Um ‘jogo de loucos’, com oito golos (4-4) e alguns lances polémicos, que terminou com provocações e empurrões entre jogadores e dirigentes.Durante a confusão no relvado, Gabigol foi uma das vítimas, ao ser agredido com uma joelhada por André Souza, diretor vascaísta. "Não tive reação", disse o avançado. "Situações de ‘bate boca’ acontecem. Agora, quando um dirigente entra no meio e agride os jogadores, é muito grave.Foi falta de respeito. Esse sr. não tem capacidade para trabalhar num clube com a história do Vasco da Gama", criticou Jesus, que, no final do jogo, foi obrigado a intervir para acalmar os ânimos.O Flamengo lidera com 78 pontos, mais 11 que o Palmeiras.