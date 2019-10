Dirigente leonino contestado: 'Rogério Alves, o cancro do Sporting'

Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, foi contestado este sábado através de um cartaz colocado num viaduto perto do Estádio de Alvalade.Na mensagem colocada de forma bem visível é possível ler: "Rogério Alves, o cancro do Sporting".O dirigente leonino tem acompanhado as várias direções leoninas e não é o único a ser contestado nas últimas semanas.Frederico Varandas também tem sido alvo de fortes críticas por parte dos adeptos que chegaram mesmo a exigir a sua demissão.