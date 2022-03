Dívida em excesso do FC Porto afasta investidores

O passivo superior a 500 milhões de euros tem afastado eventuais interessados na compra de uma participação qualificada na SAD do FC Porto. Ao que oapurou, a generalidade dos possíveis investidores considera que os portistas têm dívida em excesso.Há largos meses, quando teve a indicação da UEFA de que estariam para ser levantadas as restrições impostas pelo fair play financeiro, o FC Porto aprofundou os contactos nos mercados internacionais - com foco no Médio Oriente (Qatar, Dubai e Arábia Saudita), como oavançou em novembro passado - à procura de um investidor que ajudasse a SAD a solucionar a crise financeira.Até à data, ninguém aceitou pagar o que o FC Porto pretende, oferecendo um valor em baixa pelas ações para compensar o investimento necessário para refinanciar o passivo: 515,6 mihões de euros à data de 31 de dezembro do ano passado. John Textor é um dos interessados, mas as duas partes estão longe de fixar o preço a pagar pelas ações e a quantidade: o norte-americano não aceita menos de 25%.