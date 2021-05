OP. Ferreira recebeu, este domingo, o Marítimo e empatou a um golo. A equipa de Júlio Velázquez ‘arrancou’ um ponto que pode garantir a manutenção na Liga.









Os castores entraram na partida deliberadamente ao ataque. Luiz Carlos ameaçou, aos 6’, e Marco Baixinho cabeceou, aos 11’, ao poste da baliza dos ilhéus. À terceira foi de vez e Luiz Carlos inaugurou, no minuto seguinte, o marcador. O P. Ferreira não levantou o pé. Foi sempre a equipa mais dominadora. Contra a corrente de jogo, no primeiro lance de perigo criado pelos madeirenses, Joel Tagueu cabeceou, aos 40’, para o golo do empate.

Na segunda metade, a intensidade diminuiu e pautou-se pelo equilíbrio. Ainda assim, foram os pacenses a criar mais oportunidades de golo. Percebia-se a maior vontade da equipa de Júlio Velázquez em chegar à vitória, mas não passou de intenções. Os comandados de Pepa foram sempre mais esclarecidos.





A divisão de pontos acabou por dar jeito aos funchalenses.



Pepa sai no final da Época

Pepa vai sair do P. Ferreira no final da época, anunciou este domingo Paulo Meneses, presidente dos pacenses. "O clube apresentou uma proposta de renovação e conversámos várias vezes. Entendemos que o vínculo devia terminar", comunicou o dirigente. O técnico tem um pré-acordo com o V. Guimarães, sabe o CM.