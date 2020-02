Novak Djokovic conquistou este domingo o Open da Austrália ao derrotar na final o austríaco Dominic Thiem, por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4. O tenista sérvio voltará a ser número um do Mundo nos rankings a divulgar amanhã pelo ATP, destronando o espanhol Rafael Nadal.



Trata-se do 17.º título do Grand Slam de Djokovic, 8.º no Open da Austrália, depois de uma intensa batalha de cinco sets, que se prolongou por quase quatro horas.

