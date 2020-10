Dois casos de Covid-19 provocam estado de alerta na Seleção Nacional

Oteste positivo à Covid-19 de Anthony Lopes, o segundo jogador da seleção nacional infetado desde a concentração na passada segunda-feira, deixou a FPF em estado de alerta, apurou o CM.A primeira decisão, em articulação com as autoridades de saúde, foi adiar a viagem para França, onde Portugal defronta amanhã (19h45) a seleção local na 3ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações. A medida permitiu que toda a comitiva fosse novamente testada esta sexta-feira de manhã, apesar de Anthony Lopes ter sido o único jogador que acusou positivo no despiste efetuado na quinta-feira, 72 horas antes do jogo, como exige a UEFA. À semelhança desse despiste, também esta sexta-feira os restantes jogadores e elementos do staff deram negativo à Covid-19.Ao que o CM apurou, depois de José Fonte, ainda na terça-feira, ter sido o primeiro jogador dispensado da Seleção por estar infetado, com o surgimento de um segundo caso dois dias depois a preocupação da FPF foi afastar a desconfiança de um surto ativo no seio da Seleção. Daí que ainda hoje seja realizado novo teste. A intenção é tranquilizar a Direção-Geral da Saúde, que segundo o protocolo da UEFA tem de autorizar a partida da comitiva, mas também as autoridades sanitárias de França, país que tem tido um aumento considerável de casos nas últimas semanas.Cristiano Ronaldo discordou do confinamento imposto à Juventus por dois elementos terem acusado positivo à Covid, quando ele e os outros tinham dado negativo, e deixou Turim "furioso", segundo a ‘Gazzetta dello Sport’.internacionalizações tem Bruno Varela, o jogador escolhido por Fernando Santos para substituir Anthony Lopes.A Seleção acabou por treinar ontem à tarde na Cidade do Futebol. Hoje de manhã há novo apronto nas instalações da FPF, e depois o selecionador Fernando Santos antevê o jogo.A seleção nacional de sub-21 venceu (4-1) esta sexta-feira a Noruega na qualificação para o Europeu do próximo ano e está no 2º lugar do grupo 7, a seis pontos da líder Holanda (mas com menos um jogo). Pedro Neto foi o jogador em destaque, marcando os dois primeiros golos de Portugal antes do intervalo. A Noruega reagiu ainda durante a 1ª parte, reduziu a desvantagem, mas Vitinha e Dany Mota sentenciaram o marcador no 2º tempo.