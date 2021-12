Dois diretores levaram Benfica a falhar contratação de Rúben Amorim

O Benfica falhou a contratação de Rúben Amorim, no início da época passada. O CM sabe que os responsáveis foram Pedro Mil-Homens, diretor da academia do Seixal, e Pedro Marques, diretor técnico do Benfica, que deram um parecer negativo à contratação do técnico. Na altura, Rúben Amorim ficou tão irritado pela forma como foi tratado pelo Benfica, que nem quis ouvir Luis Filipe Vieira e mudou-se para o Sp. Braga.



Como a CMTV já tinha avançado, o ex-presidente do Benfica ficou irritado pelo facto de o Benfica ter deixado escapar o técnico, que acabou por ir para o Sporting. A ideia de Vieira era integrar Rúben Amorim na equipa de sub-23, no início da época passada, para iniciar o trajeto de treinador no Benfica.





O objetivo era que chegasse, um dia, ao comando da equipa principal.