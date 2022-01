O Santa Clara recebeu este domingo o Tondela e empatou (2-2) numa partida onde podia, e deveria, ter feito mais para ganhar. O técnico Mário Silva, na estreia, tem razões de queixa da ineficácia atacante da sua equipa.









Os ilhéus entraram mais acutilantes e Pedro Trigueira negou o golo a Cryzan logo a abrir a partida. O Santa Clara manteve a intensidade e Rui Costa inaugurou o marcador aos 23’. Antes do intervalo, Ricardinho aumentou a vantagem para dois golos aos 40’.

Na segunda parte, o Tondela voltou dos balneários com intenção de retificar o resultado. A qualidade de jogo ganhou e ‘cheirou’ a golo em ambas as balizas. Depois de a equipa de Mário Silva ter desperdiçado várias ocasiões, Boselli reduziu para 2-1, aos 76’. Ao cair do pano, o avançado uruguaio bisou e garantiu a divisão de pontos.